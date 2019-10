Bild: dpa/Patrick Pleul

Protokoll | Berliner Pflegemutter für Krisenkinder - "Der Abschied ist immer ein bisschen wie Sterben"

11.10.19 | 06:26 Uhr

Familien, die Kurzzeit-Pflegekinder aufnehmen, helfen in der Not, müssen aber selbst unglaublich viel aushalten. Eine langjährige Pflegemutter erzählt, wie es sich anfühlt, ein Kind abzugeben, das "Mama" zu einem sagt. Protokoll von Sarah Mühlberger



Oft liegen nur wenige Stunden zwischen dem Anruf des Jugendamts und der Ankunft des Kindes: Kurzzeit-Pflegefamilien müssen am Anfang besonders flexibel sein. Dann besonders einfühlsam: Die Kinder kommen aus familiären Notsituationen, viele sind vernachlässigt oder misshandelt worden. Und am Ende müssen Kurzzeit-Pflegefamilien einen großen Abschied wegstecken: Nach wenigen Wochen, manchmal aber auch erst nach einem Jahr, ziehen die Kinder weiter, zurück zu ihren Herkunftseltern oder zur nächsten Pflegefamilie.

Im Folgenden erzählt eine langjährige Pflegemutter von ihren Erfahrungen - zum Schutz ihrer Kinder haben wir den Text anonymisiert:



Ich bin seit 13 Jahren Pflegemutter. Es sah lange so aus, als ob wir keine eigenen Kinder bekommen können, und für eine Adoption war mein Mann damals zu alt. Kurz vor der Vermittlung des ersten Pflegekindes bin ich dann schwanger geworden, später noch ein zweites Mal. Das Thema Pflegekind war aber immer noch in unserem Kopf und als unsere Söhne fast erwachsen waren, nahmen wir das erste Kind bei uns auf, inzwischen lebt das 13. Pflegekind bei uns. Ich mache das alles sehr gerne, kann es aber eigentlich niemandem empfehlen: Man kriegt keine Unterstützung, die Jugendämter sind überlastet und viele Gerichte überfordert. Ich ärgere mich, wenn ich in der U-Bahn die Werbung sehe, mit der neue Pflegeeltern gesucht werden und so getan wird, als ob alles ganz einfach sei. Das ist haarsträubend.

Ein Anruf - und Stunden später ein kleines Kind

Ich bin Pflegemutter für sogenannte Krisenkinder in Notsituationen. Man muss da sehr flexibel sein, oft kommt ein Anruf und wenige Tage oder sogar Stunden später ein kleines Kind zu einem. Auch wenn man immer nein sagen kann, aber wenn man von den Schicksalen erfährt, möchte man natürlich gerne helfen. Manche Kinder kehren anschließend in ihre Herkunftsfamilien zurück, für andere wird eine Pflegefamilie gefunden, in der sie dauerhaft leben. In jedem Fall soll für diese Kinder laut Gesetz innerhalb von drei bis sechs Monaten eine dauerhafte Lösung gefunden werden. Das hat bei den 13 Kindern, die bisher bei uns lebten, nur ein einziges Mal geklappt. Die meisten waren mindestens ein Jahr bei uns. In meinem Umfeld gibt es mehrere Frauen, die sich vorstellen könnten, als Pflegemütter zu arbeiten. Aber ein Jahr oder länger für ein Kind zu sorgen, um es dann wieder abzugeben, schreckt sie ab – man entwickelt in dieser Zeit ja eine intensive Bindung.

"Aber Sie sind doch Profi", sagt das Jugendamt

Oft handelt es sich um Babys. Die bauen sehr schnell eine Beziehung zu einem auf, wir sind “Mama” und “Papa” für sie. Wenn die einen das erste Mal anlächeln oder selig in ihren Betten schlafen, ist das einfach toll. Bis dann das dicke Ende kommt. Der Abschied von den Kindern ist jedes Mal ein bisschen wie Sterben. Eines der Pflegekinder kam als Baby zu uns und kehrte mit zwei Jahren zu seiner leiblichen Mutter zurück. Das war für uns alle eine extreme Belastung, die nirgends aufgefangen wurde. Vom Jugendamt heißt es dann: Aber Sie sind doch Profi. Und eine Woche später kommt der nächste Anruf, die nächste Bitte, ein Kind aufzunehmen. Besonders schlimm finde ich, dass Elternrechte vor Kinderrechten kommen. Deswegen gehen viele Kinder zwei oder drei Mal zurück zu ihren leiblichen Eltern, in schlimmste Verhältnisse, bis endgültig klar ist, dass es nichts wird. Und dann muss eine neue Pflegefamilie für sie gefunden werden, denn in die alte sollen sie nicht zurückkehren.

Babys mit Knochenbrüchen - die vielleicht in ihre Familien zurückkehren

Je höher die Instanz, desto schwieriger. Im Familiengericht hat niemand einen pädagogischen Background, es gibt keine psychologische Beratung der Beteiligten. Es wird vor allem viel zu selten gefragt, wie es den Kindern bei all dem geht. Momentan lebt ein Kind bei uns, das vor einem Jahr als Säugling zu uns kamen. Mit Frakturen ohne Ende, Knochen in allen Armen und Beinen waren gebrochen. Die Herkunftseltern haben sich gegenseitig belastet, so dass keinem von beidem etwas nachgewiesen werden konnte. Es kann sein, dass dieses Kind zur Mutter oder zum Vater zurückkehrt. Eine unglaubliche Vorstellung, die schwer auszuhalten ist. Überhaupt ist es das Schlimmste, Kinder wieder abzugeben, wenn man weiß, dass sie nicht gut untergebracht sind. Es müsste sich dringend gesetzlich etwas ändern, um Kinder besser zu schützen. Aber keine Partei nimmt sich der Sache ernsthaft an.



Ein Stundenlohn von 1,28 Euro

Kinder zurück zu den Herkunftsfamilien zu schicken, ist im Übrigen die preiswerteste Variante. Ein Platz im Heim kostet rund 4.000 Euro im Monat, für eine Pflegefamilie sind es ein paar Hundert Euro. In der Pauschale ist dann schon alles enthalten, Windeln, Essen, Kleidung… Ich habe mal ausgerechnet, dass ich 1,28 Euro in der Stunde verdiene – man macht diese Aufgabe ganz klar nicht wegen des Geldes. Im Gegenteil: Momentan arbeite ich zwei Nächte in der Woche als Krankenschwester. Mit nur einem Dienst mehr in der Woche würde ich mehr Geld verdienen, als ich für die Pflege der Kinder in einem Monat bekomme. Die Pflegekinder, die zu uns kommen, haben meist besondere Herausforderungen. Viele haben Gewalt erlebt, sind vernachlässig worden oder kommen aus Familien, in denen die Eltern drogenabhängig sind. Man kennt oft nur einen Teil der Vorgeschichten der Kinder. Bei unserem zweiten Pflegekind haben wir erst im Laufe der Zeit gemerkt, dass es offenbar sexuell missbraucht worden war. "Ich glaube das nicht“, sagte die Jugendamts-Mitarbeiterin. Und dann war erstmal wochenlang niemand erreichbar. Heute wissen wir viel besser über das System und unsere Rechte Bescheid und setzen uns notfalls mit Ellenbogen durch, wenn es dem Wohle der Kinder dient.

Klagen, um eine kinderfreundliche Rückführung zu ermöglichen

Bei unserem letzten Pflegekind wollte das Familiengericht, dass das Kind innerhalb von 14 Tagen zurück zur Herkunftsfamilie zieht. Nachdem es ein Jahr bei uns gelebt hatte. Das war selbst der leiblichen Mutter zu schnell. Für uns war in dieser Situation die einzige Möglichkeit, den Prozess zu verlangsamen, gegen den Bescheid des Familiengerichts zu klagen. Nicht weil wir verhindern wollten, dass das Kind zurück zur Mutter geht. Einfach nur, damit wir alle Zeit gewinnen. So eine Rückführung muss man behutsam angehen. Am Ende sind wir auf 1.500 Euro Gerichtskosten sitzengeblieben, aber das war es uns wert: Die Rückführung war erfolgreich und wir haben bis heute zum Kind Kontakt, was alles andere als selbstverständlich ist.

Gerade Babys können sich nicht wehren

Manchmal hören wir von anderen: Ihr habt entweder ein Helfersyndrom oder einen an der Meise. Warum tut man sich das an? Tja. Ich habe mal ein Kinderheim besucht, das habe ich kaum ausgehalten. Das Weinen der kleinen Kinder war so grausam, das hat mich lange verfolgt. Bei Pflegeeltern wie uns sind sie definitiv besser aufgehoben als im Heim. Aber das ganze System müsste dringend professionalisiert werden, gerade Babys können sich nicht wehren. Man ist als Pflegefamilie in schwierigen Situationen sehr allein. Es gibt eine Supervisionsgruppe vom Träger, aber das ist ein Witz. Beim Jugendamt hat nie jemand Zeit.

Auf der anderen Seite müssen wir Pflegeeltern ständig parat stehen und uns rechtfertigen, wenn wir mal einen Termin nicht wahrnehmen können. Und der wenigen Unterstützung muss man ständig hinterher laufen. Wir warten zum Beispiel seit acht Monaten auf eine Nachzahlung, weil sich die Ämter nicht einigen können, wer zuständig ist und aus welchem Topf bezahlt werden soll.

Zum Glück haben wir ein gutes Netz aus Freunden und Familie. Mein Mann ist selbständig und übernimmt viel, vor allem die Nächte, in denen ich arbeite. Unsere Söhne sind heute Erzieher und springen als Babysitter ein. Bei uns zieht die ganze Familie mit. Anders ginge das alles nicht.

Das sagt die Senatsverwaltung Wie die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie auf Anfrage mitteilt, liegt die durchschnittliche Verweildauer in befristeter Vollzeitpflege nach aktuellen Erkenntnisse berlinweit bei neun Monaten statt der gesetzlich vorgegebenen drei bis sechs Monate. "Die Verweildauer wird auch durch Faktoren bedingt, die sich der Einflussnahme der Jugendämter entziehen (z.B. Stellungnahmen und Sachverständigengutachten im familiengerichtlichen Verfahren zur Erziehungsfähigkeit von Eltern, Entwicklung des Kindes oder eben selbst die Überprüfung einer Pflegefamilie für einen konkreten Fall)." (...) "Da sich die Berliner Pflegekinderhilfe historisch heterogen entwickeln konnte und jeder Bezirk seine Fachdienste selber entwickeln durfte, ist eine ebenso schnelle wie gewünschte Vereinheitlichung, Optimierung und Effizienzsteigerung hinsichtlich zur Verfügung stehender Pflegepersonen und Belegung von entsprechenden Pflegeplätzen leider nicht immer möglich." (...) "Die Senatsverwaltung hat keine Weisungshoheit gegenüber den Bezirken. Die Weiterentwicklung im Bereich der Pflegekinderhilfe wird durch die Senatsverwaltung stets mit unterstützt – sie darf sie jedoch nicht vorgeben. Die Berliner Bezirke und die für Jugend zuständige Senatsverwaltung befinden sich daher kontinuierlich in Gesprächen, um gemeinsam für das Land Berlin eine bestmögliche Entwicklung der Pflegekinderhilfe zum Wohle aller (Pflegekinder, Herkunftsfamilien, Pflegeeltern/-personen, kommunale/örtliche und freie Träger zu ermöglichen."