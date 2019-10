Die Besatzung des Hubschraubers fand die Frau, das zeigen auch die Wärmebildaufnahmen, die die Polizei veröffentlichte, und navigierte den Streifenwagen in die Nähe. Kurz danach wies die Besatzung zwei Polizeibeamten dann zu Fuß den Weg durch den Wald zu der Frau, die sich in unmittelbarer Nähe einer Bahnstrecke aufhielt (im Bild oben ist links der herannahende Polizeibeamte, rechts die 79-Jährige zu sehen). Die Seniorin wurde nach Polizeiangaben gegen 19:30 Uhr "wohlbehalten aufgefunden".

Bereits am späten Mittwochvormittag hat ein Berliner seine 79-jährige Schwiegermutter in der Nähe von Krausnick (Dahme-Spreewald) beim Pilze suchen im Wald aus den Augen verloren und nicht wiedergefunden.

Die 79-Jährige ist in diesem Herbst nicht die erste vermisste Person, die in diesem Herbst per Hubschrauber im Brandenburger Wald gesucht werden muss. Erst am 15. Oktober war im Landkreis Teltow-Fläming ein vermisster 85-jähriger Pilzsammler trotz Hubschraubersuche drei Tage lang alleine durch den Wald geirrt. Erst am Abend des dritten Tages hatte ihn ein Waldarbeiter gefunden.

Die Polizei Brandenburg rät Pilzsuchern, sich vorab über die Gegebenheiten im Wald zu informieren, nicht zu tief in den Wald zu gehen und sich an die Hauptwege zu halten. Pilzsammler sollten Getränke, Verpflegung und warme Bekleidung mitnehmen und dafür sorgen, dass der Akku ihres Handys aufgeladen ist. Zudem solle man sich gut merken, wo man das Auto abgestellt hat.

Orientieren könne man sich im Wald, so der Präsident des Landesfeuerwehrverbandes Brandenburg, Werner-Siegwart Schippel, indem man sich klar mache, wie man dorthin gelangt ist, wo man gerade ist. Dann könne man Helfern ungefähr sagen, wo man gegebenenfalls von der Straße abgebogen ist. "Was anderes hilft da nicht. Es gibt bestimmte Erkennungspunkte wie gegebenenfalls einen Windpark, bestimmte markante Gebäude oder einen See, die einem aufgefallen sind. Auch die Entfernung kann jeder abschätzen. Am Tag ist auch klar, wo die Sonne steht. Es gibt also schon Orientierungshilfen. Am besten ist, wenn man sich vorher damit befasst."