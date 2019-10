Parkausweise für Anwohner in deutschen Städten könnten künftig teurer werden. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) will zusammen mit Ländern und Kommunen prüfen, ob die obere Grenze für die Vignetten von derzeit 30,70 Euro pro Jahr angehoben werden kann.

Damit will Scheuer Rahmenbedingungen schaffen, damit die Kommunen umweltfreundlichen Verkehrsmitteln den notwendigen Platz einräumen können. Wie das Verkehrsministerium mitteilte, sollen die Pläne in einem "Bündnis moderne Mobilität" erörtert werden, das am 21. November zum ersten Mal tagt.