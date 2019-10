Bisamratten und Nutrias dürfen in Brandenburg künftig ganzjährig bejagt werden. Wie das Brandenburger Umweltministerium [brandenburg.de] mitteilte, wurden die Tierarten in das Jagdrecht aufgenommen. Wichtigster Punkt sei, dass der Elterntierschutz damit außer Kraft gesetzt werde. Dieser besagt, dass die zur Aufzucht notwendigen Elterntiere nicht abgeschossen werden dürfen.

Mit der Maßnahme will das Ministerium insbesondere die Schäden an Deichen und Gewässerufern minimieren. "Somit kann die Bisam- und Nutriabekämpfung künftig mit Unterstützung der Jägerschaft erfolgreicher und auf größerer Fläche als bisher durchgeführt werden", hieß es am Mittwoch in einer Mitteilung.



Bisamratten und Nutrias, beides Nagetierarten, sind eigentlich in Deutschland nicht heimisch. Sie stammen ursprünglich aus Nord-, bzw. Südamerika und gelangen mutmaßlich im Rahmen der Pelzgewinnung nach Europa.