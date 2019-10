helmut Krüger Potsdam Montag, 14.10.2019 | 10:39 Uhr

Es kann keine Falle sein, wenn mit Hilfe eines Gerätes ein zweifelloses rechtswidriges und auch andere gefährdendes Verhalten geahndet wird. Ich bin befremdet darüber, dass sich ein öffentl.-rechtlicher Sender dieses Jargons privatrechtl.-kommerzieller Radiosender mit bedient, denen die Schonung der Geldbörse ihrer Hörer wichtiger ist als der Schutz von Leib und Leben.



Sorry - in dieser "Vehemenz" will ich das formulieren.



Was allerdings die Angelegenheit kontraproduktiv werden lässt, ist die Einstellung eines veranschlagten Budgets. Ziel und Aufgabe der Radargeräte sollte die Einhaltung der sorgsam erlassenen Geschwindigkeit sein. So wie auf einem Abschnitt der B 5 in Höhe von Friesack. Jährlich kam es dort zu ein oder zwei Toten. Seitdem dort auf 2 km gut sichtbar fünf Blitzer stehen, gibt es dort null Geschwindigkeitsübertretungen, null Einnahmen, null Tote.