In der Nacht zu Donnerstag hat es am Berliner S-Bahnhof Bornholmer Straße gebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilte, brach in einem Müllraum in der Eingangshalle ein Feuer aus. Verletzt wurde demnach niemand. 15 Feuerwehrleute löschten den Brand, wie er entstehen konnte, ist noch unklar. Nach Angaben der Berliner S-Bahn ist der südliche Eingang des Bahnhofs (Richtung Gesundbrunnen) am Donnerstagmorgen noch gesperrt. Fahrgäste sollten stattdessen den nördlichen Eingang (Richtung Wollankstraße/Pankow) nutzen.