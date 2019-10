Ehemalige Zigarettenfabrik in Berlin-Schmargendorf brennt

In Berlin-Schmargendorf (Charlottenburg-Wilmersdorf) brennt das Dach der ehemaligen Reemtsma-Zigarettenfabrik.

Ein Feuerwehrsprecher sagte dem rbb, 30 Einsatzkräfte seien zu dem Gebäude in der Mecklenburgischen Straße gefahren. Über das Ausmaß des Feuers und über die Brandursache konnte der Sprecher noch nichts sagen.



Über dem Brandort stand eine Rauchsäule, die auch von weiter weg zu sehen war.



Der Zigerettenhersteller Reemtsma hatte die Produktion in dem Werk im Jahr 2012 eingestellt und auf andere Standorte verlagert. Das Gelände erwarb ein Investor, der nach eigenen Angaben seit Anfang des Jahres Teile der Industriebebauung abreißt und hier "ein Gründerzentrum und einen zentraler Campusplatz mit Theater, Kino und zwei Hotels" errichten will.