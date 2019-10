Bild: Morris Pudwell

Feuer am Bahnhof Bellevue - Ursache für Brand in Zugwaggon noch unklar

20.10.19 | 15:27 Uhr

Noch während es in einem Sonderzug für Freiburger Fußballfans in Berlin brannte, spekulierten einige schon über die Ursache. Die Ermittler aber halten sich dazu bislang zurück. Vom sportlichen Gegner bekamen die gestrandeten Fans ein Hilfsangebot.

Die Ursache für den Brand in einem Zug am Berliner S-Bahnhof Bellevue ist weiter unklar. Weder die Berliner Polizei noch die Bundespolizei äußerten sich am Sonntag dazu. Ein Waggon eines Sonderzugs von Freiburger Fußballfans war am Samstagabend in Brand geraten. Der Waggon brannte komplett aus. Die rund 700 Fans konnten aus dem Zug geborgen werden, drei Personen erlitten Rauchgasvergiftungen und wurden im Krankenhaus behandelt. Ein weiterer Leichtverletzter habe nicht dorthin gebracht werden wollen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

Unternehmen: Kein technischer Defekt

Der Fan-Verein Supporters Crew Freiburg, der den Sonderzug organisiert hatte, schrieb auf seiner Facebookseite [facebook.com], ein technischer Defekt wäre die Ursache für den Brand gewesen. Der Betreiber des Sonderzugs, die Schweizer Centralbahn AG, schließt hingegen einen technischen Defekt aus, "da der Brand offensichtlich im Innern eines Abteils in der Wagenmitte ausgebrochen ist, wo es keine Technik gibt", wie das Unternehmen auf seiner Facebookseite [facebook.com] schreibt. Bereits kurz nach dem Brand wurde unter anderem von Twitter-Usern spekuliert, dass Pyrotechnik den Brand ausgelöst haben könnte. Auch dazu äußerte sich die Polizei nicht. Freiburgs Trainer Christian Streich hatte einen Teil der eigenen Fans für das Abbrennen von Pyrotechnik bei der 0:2-Niederlage beim 1. FC Union Berlin am Samstag scharf kritisiert: "Du kommst raus auf den Platz und in der Kurve brennen die Bengalos. Das ist eine Katastrophe, das können wir gar nicht gebrauchen."

Union bietet Freiburgfans Übernachtung in VIP-Räumen an

Da kein Ersatzzug zur Verfügung stand, mussten die Freiburger Fans ihre Rückreise privat organisieren. Der SC Freiburg und auch der Fan-Verein lobten ausdrücklich die Hilfe von Gegner Union Berlin. Die Eisernen boten die VIP-Räume in ihrem Stadion als Schlafstätte an. Nach Informationen der Sportnachrichtenagentur SID wurde aber von dem Angebot kein Gebrauch gemacht.

Feuerwehr lobt Verhalten der Fans im Zug

Ein Feuerwehrsprecher lobte ausdrücklich das besonnene Verhalten der Fans an Bord des Sonderzuges: "Die Leute haben in ruhiger und disziplinierter Weise den brennenden Waggon in Richtung der anderen Waggons verlassen." In solchen Situationen bestehe die große Gefahr, dass Menschen eigenständig in Panik aussteigen: Dabei könnten sie auf den Gleisen mit der Stromschiene in Kontakt kommen oder von entgegenkommenden Zügen erfasst werden, hieß es. Stattdessen wurden alle Waggons geordnet von der Bundespolizei geräumt. Nachdem der Brand in einem der vorderen Waggons bemerkt worden war, betätigte laut Feuerwehr jemand die Notbremse und der Zug kam beim Berliner S-Bahnhof Bellevue zum Stehen.

Züge fahren wieder

Ein Hilfszug schleppte nach Bahnanagaben am Vormittag den Zug ab. Der Nah- und Fernverkehr am Bahnhof Bellevue konnte am späten Sonntagvormittag wieder aufgenommen werden. Er war am Abend eingestellt worden. ursprünglich hatte es geheißen, dass die Sperrung bis Sonntagabend anhalten würde. Zuvor war am Sonntagmorgen auch der S-Bahnverkehr wieder aufgenommen worden. Allerdings verkehrt laut Deutscher Bahn zwischen Friedrichstraße und Zoologischer Garten nur die S7 im 20-Minutentakt, sie hält mittlerweile auch wieder am Bahnhof Bellevue. Die Linien S3, S5 und S9 verkehren dagegen bis zum Abend auf dieser Strecke gar nicht - wegen geplanter Bauarbeiten. [sbahn.berlin]

