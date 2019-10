Bei einem Küchenbrand in Berlin-Mitte ist am Samstagabend ein Mann gestorben. Das Feuer war im sechsten Stock eines Hochhauses in der Heinrich-Heine-Straße ausgebrochen. Bei den Löscharbeiten wurde ein Mann leblos in seiner Küche gefunden.

Er wurde noch reanimiert, starb jedoch wenig später in einem Krankenwagen. Für andere Bewohner des Hochhauses bestand keine Gefahr. Zur Brandursache wird noch ermittelt. Die Feuerwehr war mit 50 Einsatzkräften vor Ort.