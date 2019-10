Wegen eines Feuers unter einer U-Bahn-Brücke in Berlin-Kreuzberg ist am späten Dienstagnachmittag der Verkehr der Linien 1 und 3 zwischen Nollendorfplatz und Kottbusser Tor unterbrochen worden. Das teilten die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) mit. In der Nähe der Zossener Brücke sei ein Gebüsch unter der Hochbahn in Brand geraten, hieß es von der Feuerwehr. Möglicherweise seien auch Gleise betroffen. Die Brandursache war zunächst unklar.

Nach Angaben der BVG ist noch unklar, wann der U-Bahn-Verkehr auf der betroffenen Strecke wieder aufgenommen wird. Laut einer Sprecherin sind durch den Brand Kabel zerstört worden, die erst erneuert werden müssen. Es sei nicht auszuschließen, dass die Einschränkungen bis zum Mittwoch dauern. Die BVG bemüht sich nach eigenen Angaben, einen Schienenersatzverkehr zu organisieren.