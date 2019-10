Weltkriegsbombe in Ruhland gefunden

Evakuierung und Sperrung am Donnerstag

In Ruhland müssen am Donnerstagmorgen 2.300 Menschen ihre Wohnungen verlassen: Dann soll eine 500 Kilogramm schwere Fliegerbombe gesprengt werden, die bei Bauarbeiten in der Nähe des Bahnhofs gefunden worden war.