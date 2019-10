Der frühere Landtagsabgeordnete der Linken, Torsten Krause, steht am Freitag wegen Fahrtkosten-Betrugs vor Gericht. Er soll den brandenburgischen Landtag um knapp 72.000 Euro betrogen haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, einen falschen Wohnsitz angegeben und so unrechtmäßig Geld kassiert zu haben. Die Anklage vor dem Amtsgericht Potsdam lautet auf gewerbsmäßigen Betrug.

Golzes Büroleiter will Strafbefehl nicht akzeptieren

Der ehemalige Büroleiter von Ex-Sozialministerin Diana Golze (Linke) soll während seiner Zeit als Abgeordneter von 2005 bis 2012 gegenüber der Landesverwaltung angegeben haben, im uckermärkischen Lychen zu wohnen. Tatsächlich habe er seinen Hauptwohnsitz in Berlin oder Potsdam gehabt, so der Vorwurf. Dadurch habe sich Krause Entfernungspauschalen erschlichen, finanziert aus Steuergeldern.



Krause hatte der Nachrichtenagentur DPA vor einigen Monaten gesagt: "Gegenüber der Landtagsverwaltung habe ich keine falschen Angaben gemacht. Ich setze auf ein faires Verfahren." Bislang sind fünf Verhandlungstage angesetzt. Dabei will das Gericht insgesamt 27 Zeugen hören.