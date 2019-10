Polizeieinsatz wegen verdächtiger Tüten in Luckau

In der Innenstadt von Luckau (Dahme-Spreewald) läuft seit Samstagmittag ein Polizeieinsatz wegen zweier verdächtiger Plastiktüten.



Wie ein Sprecher mitteilte, ist eine Straße abgesperrt. Spezialisten seien dabei, die Tüten zu untersuchen. 35 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Es handele sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme, so der Sprecher.



Er rechne damit, dass die Sperrung im Laufe des Nachmittags aufgehoben werden kann.