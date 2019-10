19-jähriger Biker in Ludwigsfelde schwer verletzt

Nachdem ein Biker in Ludwigsfelde (Teltow-Fläming) die Kontrolle über sein Motorrad verloren hatte, ist er von der Straße abgekommen, gegen eine Straßenlaterne geprallt und dabei schwer verletzt worden.

Laut Polizei ereignete sich der Unfall am Donnerstagabend gegen 18.15 Uhr auf der Parkallee in Höhe des Baumarktes. In einer Kurve sei der 19-Jährige von der Fahrbahn abgekommen, sagte eine Sprecherin rbb|24.