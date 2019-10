Anwohner in Ruhland befürchten teure Reparaturen

Nach der Sprengung einer Weltkriegsbombe in Ruhland (Oberspreewald-Lausitz) häufen sich bei der Stadtverwaltung die Schadensmeldungen von Hauseigentümern.

Bombe in Ruhland gesprengt - Sperrkreis aufgehoben

Die meisten und größeren Schäden nach der Sprengung auf dem Bahnhofsvorplatz seien an Objekten der Deutschen Bahn zu verzeichnen, sagte Ordnungsamtsleiter Christian Konzack am Dienstag. Aber auch im weiteren Umfeld seien an Privatgebäuden Schäden entstanden, überwiegend Glasbruch. "Wir hatten aber stärkere Schäden befürchtet", resümierte er.