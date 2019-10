Berliner Berlin Sonntag, 27.10.2019 | 15:04 Uhr

Es passiert oft, dass eine Strassenbahn abbiegen will und ein Auto, Bus oder LKW im Weg steht, so dass die Strassenbahn warten muss. Der Autoverkehr ist im wesentlichen der Strassenbahn im Weg, denn die Strassenbahn kann nicht so schnell bremsen. Überall wo eine Strassenbahn ist, sollte also die Strasse für den Auto-, Bus- und LKW-Verkehr gesperrt werden.