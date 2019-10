Frau in Teltow stirbt nach Gewaltverbrechen

In der Chopinstraße in Teltow (Potsdam-Mittelmark) ist es in der Nacht zu Freitag zu einer Gewalttat mit tödlichem Ausgang gekommen. Die Einzelheiten sind derzeit noch unklar.

"Bei der Toten handelt es sich um eine Frau", bestätigte eine Sprecherin der Polizeidirektion West rbb|24 am Freitagmorgen. Die Polizei sei um 1.19 Uhr von Anwohnern alarmiert worden.