Nach Berlin hat auch Brandenburg die Anwendung des sogenannten "Original Play" in den Kindertagesstätten des Landes untersagt. Ein entsprechendes Informationsschreiben hat das Bildungsministerium in Potsdam am Donnerstag an alle Träger geschickt.

Im Sommer 2018 hatte es Missbrauchsvorwürfe in einer Kreuzberger Kita gegeben. Danach habe die Kita von diesem Spielkonzept Abstand genommen. In der ARD-Sendung "Kontraste" hatten Eltern zweier evangelischer Kitas berichtet, dass ihre Kinder im Zusammenhang mit "Original Play" sexuelle Gewalt erlebt hätten.

"Für mich ist das eine Einladung zur Übergriffigkeit an Kindern", sagte die Trauma-Expertin Manuela Huber gegenüber "Kontraste". Der Kinderpsychiater und Direktor der medizinischen Universität Salzburg, Karl-Heinz Brisch, meint: "Dieser Verein müsste sofort verboten werden, weil er in einer hochkritischen, undifferenzierten Weise Körperkontakt in einer geschützten Situation, im Kindergarten, zu Kindern sucht und das in einer vollkommen unkontrollierten Art und Weise."

"Original Play" in Kitas zu spielen, kann sich jeder im Internet zu einem Workshop bei dem in Österreich gemeldeten Verein anmelden und ihn gegen eine Gebühr von rund 250 Euro absolvieren. Sogenannte "Lehrlinge" organisieren dann die Spiele in den Kindergärten.

