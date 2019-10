Fahrgast in Werder von Bus überrollt und tödlich verletzt

In Werder (Potsdam-Mittelmark) ist es am frühen Freitagmorgen in der Nähe der Bundesstraße B1 zu einem schweren Unfall mit einem Linienbus gekommen. Wie die Polizei dem rbb bestätigte, ist dabei ein Fahrgast ums Leben gekommen.