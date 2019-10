dpa/Uwe Zucchi Audio: Inforadio | 09.10.2019 | Uta Schleiermacher | Bild: dpa/Uwe Zucchi

Belastet mit Listerien - Wilke-Wurst ging an rund 20 Handelsketten in Brandenburg

09.10.19 | 18:24 Uhr

Die mit Bakterien belastete Wurst des hessischen Herstellers Wilke ist auch an rund 20 Handelsketten in Brandenburg gegangen. Das teilte das zuständige Landesamt mit. Aber auch Kantinen oder Caterer sind betroffen, so zum Beispiel in Ostprignitz-Ruppin.

In Brandenburg sind etwa 20 Handelsketten mit Wurstwaren des nordhessischen Herstellers Wilke beliefert worden. Das berichtet die Nachrichtenagentur DPA und beruft sich dabei auf Angaben des Landesamtes für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit. Die Rückrufaktionen liefen seit dem 2. Oktober, sagte eine Sprecherin des Amtes am Mittwoch. Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin hat die Angaben indirekt bestätigt. Am 2. Oktober sei der Landkreis darüber informiert worden, dass Wilke-Wurstwaren auch nach Ostprignitz-Ruppin gegangen seien. Allerdings seien die Angaben erst an diesem Montag weiter konkretisiert worden, teilte das Büro von Landrat Ralf Reinhardt (SPD) am Mittwoch mit.



Bisher keine Listeriose-Fälle bekannt

Demnach sind nicht nur Handelsketten betroffen. In Ostprignitz-Ruppin hätten auch neun Versorgungseinrichtungen mit Listerien belastetes Fleisch erhalten, teilte der Landkreis mit. Dies gehe aus entsprechenden Lieferlisten hervor. Nach Angaben des Amtes für Verbraucherschutz und Landwirtschaft in Neuruppin soll es sich unter anderem um Gaststätten und Imbisseinrichtungen handeln. Kontrolleure des Amtes seien umgehend aktiv geworden, um die betreffenden Betriebe aufzusuchen, heißt es in einer am Mittwoch verbreiteten Pressemitteilung des Landkreises. Fälle von Listeriose, der durch die Bakterien verursachten Krankheit, seien bisher nicht bekannt geworden.

Identitätskennzeichen DE EV 203 EG

Gemäß den Vorschriften müssten betroffene Waren mit dem Identitätskennzeichen DE EV 203 EG sofort aus dem Verkauf bzw. aus dem Lager genommen werden. Außerdem sei ein Nachweis über eine fachgerechte Entsorgung zu erbringen, teilte der Landkreis mit. Einzelheiten würden durch das Gesetz zur Beseitigung tierischer Nebenprodukte geregelt. Auch Kunden könnten abgepackte Waren der Firma Wilke durch das auf allen Verpackungen angebrachte ovale Identitätskennzeichen DE EV 203 EG erkennen.

Ministerium hat keine genauen Zahlen

Erst am Dienstag hatte das brandenburgische Verbraucherschutzministerium bestätigt, dass Produkte des nordhessischen Wurstherstellers Wilke auch nach Brandenburg gelangt sind. Entsprechend den rechtlichen Vorschriften würden die Produkte aus dem Verkehr gezogen, sagte Ministeriumssprecher Uwe Krink am Dienstag der Nachrichtenagentur DPA. "Wir gehen davon aus, dass die Rückrufaktionen laufen." Das Land habe die Veterinär- und Lebensmittelämter der Kreise informiert, die nun zuständig seien. Wie die DPA weiter schreibt, konnte das zuständige Landesamt auch am Mittwoch keine Angaben zu den Mengen der angelieferten Wilke-Produkte machen.

Scharfe Kritik von Foodwatch

Die Verbraucherschutz-Organisation Foodwatch hat den bisherigen Umgang mit dem Wurst-Skandal scharf kritisiert. Die Behörden hätten schneller reagieren und konkret darüber Auskunft geben müssen, wo die Wurst in den Handel gelangt ist, sagte Foodwatch-Sprecher Andreas Winkler am Mittwoch dem rbb. Das Problem sei, dass die Produkte auch als lose Ware verkauft wurden, und da sei dann "nichts deklariert", sagte Winkler dem rbb-Nachrichtenmagazin Brandenburg Aktuell. "Da steht kein Produktname drauf, wenn das an der Frische-Theke verkauft wurde." Wie Iwan Chotjewitz, Abteilungsleiter im Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit, dem rbb am Mittwoch bestätigte, sind die Wilke-Lieferlisten aber inzwischen an die Landkreise weitergeleitet worden. Diese hätten geprüft, welche Unternehmen betroffen sind. Dabei handele es sich nicht nur um Einzelhandelsunternehmen, also die klassischen Discounter und Filialketten, sondern auch um Catering-Unternehmen, Schulspeisungen, Krankenhauskantinen und ähnliches.



Wissenswertes zu Listerien und ihrer Bekämpfung Was sind Listerien? Listerien sind kleine, stäbchenförmige Bakterien, die zur Vermehrung nur geringe Ansprüche an ihre Umgebung stellen und deshalb weit verbreitet in der Umwelt vorkommen. Nicht alle Listerien verursachen Erkrankungen. Von besonderer Bedeutung als Infektionsursache für den Menschen ist "Listeria monocytogenes".



Wer zählt zu den Risikogruppen? Besonders gefährdet sind Schwangere, Neugeborene und Personen, die durch ihr hohes Alter, Vorerkrankungen oder Medikamenteneinnahme ein geschwächtes Immunsystem aufweisen, beispielsweise Menschen mit Tumorerkrankungen, HIV-Infizierte oder Menschen, die aufgrund chronischer Erkrankungen längerfristig immunsuppressive Medikamente einnehmen müssen. Schwere Krankheitsverläufe können zu Blutvergiftungen und Gehirn- oder Gehirnhautentzündungen führen, die lebensbedrohlich sind. Bei Schwangeren, die oft keine oder nur grippeähnliche Beschwerden haben, kann die Infektion auf das ungeborene Kind übergehen und zu Früh- oder Fehlgeburten führen. Infizierte Neugeborene sterben häufig bald nach der Geburt oder tragen schwere Schäden davon.





Wie infiziert man sich? Menschen infizieren sich in der Regel durch den Verzehr von Lebensmitteln, die den Erreger in höherer Konzentration enthalten. Da Listerien nicht zum Verderb der Lebensmittel führen, kann man ihr Vorkommen weder am Aussehen noch am Geruch der Lebensmittel erkennen. Infektion und Ausmaß einer Erkrankung sind von der Anzahl der aufgenommenen Erreger abhängig. In der Schwangerschaft und während der Geburt kann der Erreger von der Mutter auf das ungeborene beziehungsweise neugeborene Kind übertragen werden. Infektionen können prinzipiell auch durch den direkten Kontakt mit infizierten Tieren oder belastetem Erdboden ausgelöst werden.

Was lässt sich gegen Listerien tun? - Temperaturempfehlungen auf den Packungen beachten; Lebensmittel möglichst am Einkaufstag verbrauchen, wenn die Kühltemperaturen im Haushalt nicht eingehalten werden können - Reste gegarter Speisen und aus geöffneten Verpackungen im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von zwei bis drei Tagen verbrauchen - Gefrorene Lebensmittel im Kühlschrank auftauen, um die Keimvermehrung auf den Lebensmitteloberflächen zu reduzieren - Kühlschranktemperatur auf maximal 7 Grad einstellen (besser unter 5 Grad) und die Temperatur regelmäßig an verschiedenen Stellen innerhalb des Kühlschranks überprüfen - Den Kühlschrank nicht zu voll packen, damit die kühle Luft zwischen den Lebensmitteln ausreichend zirkulieren kann - Den Kühlschrank bei Bedarf abtauen und mehrmals im Jahr von innen reinigen - Verzehrfertige Speisen, die Listerien enthalten könnten, auch bei Veranstaltungen im Freien (z. B. Grill- oder Gartenfeste, Picknick) bis zum Verzehr ausreichend kühlen - Beim Kochen und Braten von Lebensmitteln im eigenen Haushalt sollte darauf geachtet werden, dass für mindestens zwei Minuten eine Temperatur von 70 Grad oder darüber im Kern des Lebensmittels erreicht wurde - Bei der Zubereitung in der Mikrowelle sollte auf gleichmäßiges Erwärmen geachtet und die Speisen sollten zwischendurch umgerührt werden. - Beim Tiefgefrieren von Lebensmitteln können Listerien hingegen überleben. Quelle: Bundesinstitut für Risikobewertung



Gefahr für Menschen mit schwacher Immunabwehr

In den Produkten der Wilke Waldecker Fleisch- und Wurstwaren GmbH waren mehrfach Listerien (Listeria monocytogenes) entdeckt worden. Zwar erkranken in der Regel nur wenige Menschen an der sogenannten Listeriose - denn bei gesunden Erwachsenen verläuft die Infektionskrankheit meist unauffällig oder nimmt einen harmlosen Verlauf mit grippeähnlichen Symptomen. Gefährlich ist die Infektion jedoch für Menschen mit geschwächtem Immunsystem, zum Beispiel Ältere und Schwangere. Allerdings enthält nicht jedes Wilke-Produkt zwangsläufig Keime.

Möglicherweise zwei Todesfälle wegen Bakterien

In Südhessen soll die belastete Wurst nach Behördenangaben für zwei Todesfälle in verantwortlich sein, 37 weitere Krankheitsfälle hängen möglicherweise mit Wilke-Fleisch zusammen. Dem hessischen Umweltministerium wirft Foodwatch vor, bereits Mitte September von der Bakterienbelastung gewusst zu haben. Die Behörden hätten schon viel früher die Öffentlichkeit warnen und einen Rückruf anordnen müssen.



Gegen den Geschäftsführer von Wilke wird inzwischen ermittelt - wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und des Verstoßes gegen Lebensmittelrecht, sagte ein Behördensprecher am Dienstag in Kassel. Sendung: Brandenburg aktuell, 09.10.2019, 19.30 Uhr