Nach 172 Tagen geht am Sonntag in Wittstock die Landesgartenschau (LaGa) zu Ende. Über 400.000 Besucher sind gekommen, deutlich mehr als geplant. Viele waren begeistert, und auch die Organisatoren sprechen von einem Erfolg. Von Wolfgang Heidelk

Noch einmal im LaGa-Liegestuhl die Seele baumeln lassen? Wer das an diesem Wochenende tun wollte, hatte sich schon etwas tiefer in die Jacke verkrochen und den Kragen hochgeschlagen: Ein kühler Herbstwind wehte übers Gartenschaugelände in Wittstock (Ostprignitz-Ruppin). Auf der Wiese, die während der trockenen Sommerwochen jeden Tag bewässert werden musste, wachsen jetzt blumenkohlgroße bizarre braune Pilze. Einige Besucher sammeln Kastanien im Friedrich-Ebert-Park. Die Blätter fallen.

Gästeführerin Beate Schmidt dreht noch einmal die Runde mit einer Gruppe. Über 100 Führungen seien es wohl gewesen, die sie in den vergangenen 172 Tagen absolviert hat. Heute blickt sie etwas wehmütig. Beate Schmidt ist traurig, dass die Schau vorbei ist. Jeden Tag habe sie hier nette Menschen getroffen, sich mit ihnen an der Farbenpracht der Blumen erfreut. Viele seien begeistert gewesen.

Wolfgang Dost, der ebenfalls etliche Male mit Besuchern als kundiger Begleiter unterwegs war, stimmt ihr zu: Vor allem der Zusammenklang von Natur und Historie habe vielen gefallen. Zieht sich doch das Gartenschau-Gelände im Halbkreis an der sehenswerten historischen Stadtmauer entlang. Und auch die gute Erreichbarkeit war ein wichtiger Punkt. Das Gelände grenzt unmittelbar an den Wittstocker Bahnhof.

Chef des Organisationsteams ist Gartenschau-Geschäftsführer Christian Hernjockl. Er schreitet an diesem letzten Wochenende lächelnd und geradezu beschwingt über das Gelände. Ursprünglich hatte sein Team das Ziel 300.000 Besucher anvisiert, um am Ende kein Minus einzufahren. Nun sind es mehr als 400.000 geworden. Ein guter Puffer, meint Hernjockl. Immerhin seien etliche Mehrausgaben zu kompensieren, zum Beispiel für die zahlreichen Überstunden der Hilfskräfte, die das Gelände während der heißen Sommertage von früh bis spät bewässerten. Oder für ein Konzert mit der Band "Culcha Candela", das zunächst wegen eines drohenden Unwetters abgesagt und dann später nachgeholt wurde.

Rosenkönigin Tanja die Erste, das lebende Maskottchen der Schau, setzt ihre filigrane Rosenkrone ab und geht zurück in ihren Beruf als Kindergärtnerin. Aber mit ihren Schützlingen will sie auf jeden Fall öfter einen der neuen Spielplätze auf dem Gelände besuchen. Die bleiben ebenso erhalten wie die Riesenlibellen, die mit ihren geäderten Flügeln aus Plexiglas ein Hingucker auf der Gartenschau waren.

Die nächste Gartenschau findet in drei Jahren in Beelitz statt. Was Wittstocks Bürgermeister Jörg Gehrmann (CDU/Freie Wählergemeinschaft) den dortigen Organisatoren rät: sich in der Vorbereitungsphase nicht von Zweiflern irritieren lassen. Die Stadt Wittstock habe "das Beste aus dieser Gartenschau gemacht", so jedenfalls formuliert es Brandenburgs Agrar- und Umweltminister Jörg Vogelsänger (SPD).

Und die Wittstocker, denen der Abschied jetzt schwerfällt, trösten sich damit, dass die zur Gartenschau gesetzten eine Million Blumenzwiebeln auch im kommenden Frühjahr für eine neue Blütenpracht im Stadtpark sorgen werden.

