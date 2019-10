Bei Kontrollen in Shisha-Bars und Lokalen haben die Berliner Polizei und andere Behörden am Donnerstagabend 22 Kilo unversteuerten Shisha-Tabak sichergestellt und 151 Anzeigen registriert. In Kreuzberg und Neukölln wurden bei der Durchsuchungsaktion Lokale und Bars durchsucht und der Straßenverkehr überwacht. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurden dabei über 150 Knöllchen verteilt - unter anderem wegen Falschparkens.