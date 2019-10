Zum Auftakt des Bürgerfestes zum Tag der Deutschen Einheit in Berlin sind am Donnerstag rund 6.000 Menschen auf das Festgelände am Brandenburger Tor gekommen. Diese Zahl teilte die Polizei mit.

Bei regnerischem Wetter und Temperaturen um die 12 Grad konnten die Besucher auf drei Bühnen Musikprogramme verfolgen. Die Polizei sprach von einem ruhigen Verlauf des Festes. Die Veranstaltung sei "absolut störungsfrei" verlaufen, sagte eine Sprecherin.

Das traditionelle Volksfest zum Tag der Deutschen Einheit läuft noch bis Samstag. Der Eintritt ist frei. Das zentrale Einheitsfest findet in diesem Jahr in Kiel statt [tagesschau.de].

Auch Brandenburg erinnert in diesen Tagen an Teilung und Wiedervereinigung. In der Gedenkstätte Lindenstraße in Potsdam und in der Gedenkstätte Zuchthaus Potsdam wurden zwei Ausstellungen über die Mauer eröffnet.