Die Freie Universität (FU) Berlin betrauert den Tod ihres allerersten Studentens. Stanislaw Karol Kubicki starb am Samstag im Alter von 93 Jahren in Berlin, wie die Hochschule am Dienstag mitteilte. 1948 schrieb sich Kubicki, kurz nach der Gründung der heute international bekannten Universität, als erster Student an der FU ein. Er bekam die Matrikelnummer 1. Der Sohn des 1943 von den Nazis ermordeten Künstlers Stanislaw Kubicki arbeitete später lange Jahre als Professor für Neurologie an der Berliner Hochschule.