Ein 33-jähriger Berliner ist am Donnerstag wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Richter am Landgericht sahen es als erwiesen an, dass der Mann seine ehemalige Partnerin vor einem Wohnhaus in Zehlendorf erstochen hat. Sie stellten zudem eine besondere Schwere der Schuld fest. Der Mörder habe heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen gehandelt, begründeten die Richter. So habe der Angeklagte die 32 Jahre alte Frau ermordet, weil er sie bestrafen wollte, nachdem sie Anzeigen gegen ihn erstattet hatte. Der Täter hatte der Frau im Dezember 2018 aufgelauert. Als sie auf dem Weg zur Arbeit war, habe er unvermittelt mit einem Steakmesser auf sie eingestochen, hieß es im Urteil.