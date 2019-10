Ein Verletzter nach Explosion in Pflegeeinrichtung

Berge in der Prignitz

Auf dem Gelände einer Tagespflege-Einrichtung in Berge (Prignitz) hat es am Nachmittag eine Explosion gegeben. Grund sollen Schweißarbeiten gewesen sein, wie Thomas Eckebrecht von der Feuerwehr Berge dem rbb sagte. Nach ersten Informationen der Feuerwehr sind dabei mehrere Wände eines Gebüudes, in dem aktuell gebaut werde, eingestürzt.