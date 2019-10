In dem beliebten Imbiss "Mustafa's Gemüsedöner" auf dem Mehringdamm in Berlin-Kreuzberg ist am Montagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Zwar wurde niemand verletzt. Doch der Imbiss ist wohl schwer beschädigt.

Ein Feuer hat am Montagmorgen den bekannten Berliner Imbiss "Mustafa's Gemüsedöner" beschädigt. Verletzt wurde an dem zum Zeitpunkt des Brandes geschlossenen Geschäft niemand.



Wie die Feuerwehr mitteilte, waren die Einsatzkräfte gegen neun Uhr wegen starker Rauchentwickung an dem Imbiss alarmiert worden und mit mehreren Löschfahrzeugen bereits nach wenigen Minuten vor Ort. "Sehr schnell, nach etwa zehn Minuten, war das Feuer gelöscht." Feuerwehrsprecher Dominik Pretz sagte rbb|24, dass die Einsatzkräfte dafür zunächst den Imbiss öffneten, wo eine Fritteuse und Einrichtungsgegenstände in Flammen standen. Dabei habe der Imbissstand selbst nach erstem Augenschein der Einsatzkräfte kaum Schäden erlitten, doch sei wohl die Einrichtung sehr schwer beschädigt. Die weiteren Ermittlungen führe nun die Polizei. Auch zur Schadenshöhe konnte die Feuerwehr keine Angaben machen.