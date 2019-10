Bild: dpa/Franziska Gabbert

Interview | Feuerwehrsprecher Kirstein - Berliner Feuerwehr kann nun bei Notrufen Anrufer orten

12.10.19 | 08:57 Uhr

Berlins Feuerwehr hat dank einer neuen Software ab sofort die Möglichkeit, Anrufer zu orten. Das soll die Retter schneller zum Einsatzort leiten. Feuerwehrsprecher Thomas Kirstein erklärt im Interview die neue Software - und wie der Datenschutz gewährleistet werden soll.



rbb|24: Die Feuerwehr erreicht ein Notruf - und natürlich fragt die Beamtin oder der Beamte für die Rettung nach dem Ort des Unglücks. Ist das oft problematisch?

Thomas Kirstein: Nicht immer, aber oft sind die Anrufer, die bei der Leitstelle einen Notruf absetzen, nicht in der Lage zu sagen, wo genau sie sind. Die Gründe sind unterschiedlich. So kann der Anrufer selbst der Geschädigte sein und unter Schock stehen oder verletzt sein. Oft rufen Zeugen oder Geschädigte von unterwegs und mit dem Mobiltelefon an - etwa bei Verkehrsunfällen - und sie wissen natürlich dann nicht immer sofort, wo sie sich gerade befinden, wenn sie einen Unfall sehen oder wenn ihnen selbst etwas zustößt. Die Retter müssen da oft nachfragen und die Einsatzkräfte auf dem Weg zum Geschädigten müssen unter Umständen den Rettungsort erst suchen. Für die schnelle Rettung und Versorgung vergeht da wichtige Zeit.

Für genau dieses Problem, also die schnelle und umkomplizierte Übermittlung des Unglücksortes, hat die Berliner Feuerwehr jetzt eine neue Lösung. Wie sieht die aus?

Die Leitstellen in Deutschland tauschen sich sehr oft und sehr eng miteinander aus. Hier gibt es nun eine neue Technologie: Advanced Mobile Location, kurz AML, die wir von jetzt ab nutzen. Dank AML wird von nun an bei Feuerwehr-Notrufen vom Smartphone des Anrufers der Standort zum Endpunkt gesendet. Diese Standortdaten sind bis auf wenige Meter genau. In unserer Leitstelle sind wir damit jetzt in der Lage, dank dieser Daten den Einsatzort genau zu lokalisieren und Retter dorthin zu navigieren. Um diesen Datenabruf für uns nutzbar zu machen, muss die Software des Anruferhandys allerdings einen gewissen technischen Standard erfüllen. Die Ortung funktioniert für Handys ab der Android-Software-Version 2.3, eingeführt im Jahr 2010, und schon bald auch für Apple-Handys mit iOS ab 11.3, eingeführt 2018.



Wer hat diese Technologie entwickelt? Und wer kann die jetzt wie nutzen und umsetzen?

Google hat hier ein eigenes System und unsere Expertengruppe Leitstellen und Notrufe hat den Kontakt zu Google gesucht sowie mit den Entwicklern und Mobilfunkanbietern gesprochen. So können wir diesen Service kostenlos nutzen. Die Berliner Feuerwehr betreibt dafür nun den Endpunkt für alle Leitstellen in Deutschland. Mit der Leitstelle Freiburg im Breisgau gab es dafür eine intensive Zusammenarbeit. Ein Drittel der Feuerwehrleitstellen in Deutschland nutzt das bereits, empfängt also die Standortdaten.



Bei solchen Diensten kommt immer sofort die Frage nach dem Datenschutz. Wie wird der hier gewährleistet?

Datenschutz betrachten wir als hohes Gut. Der Arbeitskreis Medien der Bundesdatenschutzkonferenz hat den Dienst, also AML, und die Wege der Nutzung durch unsere Leitstellen überprüft und genehmigt, so dass wir nun damit starten können. Übermittelt werden den Leitstellen bei den Notrufen nur drei Datensätze: der Ort bei der Anwahl des Notrufes durch den Anrufer, der Standort des Anrufenden nach 15 und eine dritte Ortsmarke nach 30 Sekunden. Das erfolgt, um hier auch sicher zu gehen, dass der Ort erfasst ist. Wichtig ist uns zu betonen, dass diese Daten über den Standort der Anrufer nach einer Stunde gelöscht werden. Es erfolgt hier auch kein Live-Tracking des Notrufenden - und erfasst wird auch nur der Ort der Alarmierung, also von wo der Anrufer das erste Mal die 112 gewählt hat.

Das Interview führte Stefan Ruwoldt.

Sendung: Inforadio, 11.10.2019, 18.20 Uhr