Brand bei der Feuerwehr in Wusterhausen

Gerätehaus in Flammen

In einem Gerätehaus der Feuerwehr in Wusterhausen (Ostprignitz-Ruppin) hat es in der Nacht zum Donnerstag gebrannt. "Die Flammen nahmen Besitz vom gesamten Dachstuhl, insgesamt 51 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr löschten das Feuer", sagte Polizeisprecherin Dörte Röhrs dem rbb.

Zwei anliegende Wohnhäuser wurden wegen der Löschung des Brandes evakuiert. Ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude konnte die Feuerwehr verhindern.

Die gesamte Fahrzeugtechnik, die in dem Gebäude untergebracht ist, konnte rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Wie es zu dem Brand kam, soll nun von Kriminaltechnikern untersucht werden.