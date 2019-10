Der Häftling Mario K., der am Montag aus der JVA Tegel in Berlin flüchten wollte, hatte aus Tisch- und Stuhlbeinen seiner Zelle auch einen Wurfanker gebaut. Mit dem Anker und einem Seil aus Bettlaken habe er wahrscheinlich die Außenanlagen überwinden wollen, sagte Justizverwaltungssprecher Sebastian Brux am Dienstag der Nachrichtenagentur dpa. Laut Brux war das ein aussichtsloses Unterfangen: "Er hätte es nur bis zum Freigelände geschafft, auf das er sowieso jeden Tag darf."

Der Gefangene hatte für seine Flucht mehrere aneinander gebaute Kugelschreibermienen benutzt, um vermutlich drei Stoffe auf das Metall der Gitterstäbe zu bringen. Mit Hilfe von Strom gelang es ihm, das Gitter zu durchtrennen. In seiner Zelle wurden laut Brux Zitronennetze, Putzmittel und Backzutaten gefunden. Jetzt werde geprüft, mit welchem Gemisch es gelang, die Gitterstäbe zu durchtrennen. Wenn das klar ist, werde Berlin alle Haftanstalten in Deutschland informieren, sagte Brux. Denn bislang sei seines Wissens noch nie solch eine Methode zum Ausbruch genutzt worden.

K. wurde 2015 im sogenannten "Maskenmann-Prozess" am Landgericht Frankfurt (Oder) zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der Mann eine Millionärsfamilie in Bad Saarow überfallen und in Storkow (beides Oder-Spree) einen Manager entführt hat. Er trug bei den Taten jedes Mal eine Art Imkermaske. Rechtskräftig wurde das Urteil erst 2016, als der Bundesgerichtshof die Revision ablehnte.