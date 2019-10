Zum Ferienbeginn in Berlin und Brandenburg müssen Fluggäste in Tegel und Schönefeld mehr Zeit einplanen. Die B.Z. [bz-berlin.de] berichtete am Freitagmorgen von einer Schlange vor einem Lufthansa Check-in in TXL, die sich durch das ganze Terminal A zog.

"Es ist voll in Tegel", bestätigte Flughafensprecher Daniel Tolksdorf rbb|24. Das gelte auch für Schönefeld. Es handle sich um einen "klassischen ersten Ferientag", an dem auch mehr Maschinen im Einsatz seien. Fluggästen werde empfohlen, mindestens zwei Stunden vor Abflug am Terminal zu sein und sich zügig zu den Sicherheitskontrollen zu begeben.

Bereits am Mittwoch hatte der Flughafen mitgeteilt, dass Reisende ihre Bordkarte möglichst zuhause ausdrucken bzw. aufs Handy laden sollten.