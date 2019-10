Mit Eis Anfang Oktober haben Mitarbeiter an den Berliner Flughäfen offenbar nicht gerechnet. Daher kam es am Montag zu zahlreichen Verspätungen und Ausfällen. Am Nachmittag sollen zudem Drohnen den Flugverkehr gestört haben - doch dem war nicht so.

An den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld mussten am Montagmorgen ungewöhnlich viele Flugzeuge von Eis befreit werden. Daher konnten Dutzende Maschinen erst verspätet starten, einige Flüge fielen gänzlich aus. Laut Flughafensprecher Daniel Tolksdorf sind 14 Starts und Landungen gestrichen worden, 50 Abflüge und Ankünfte verspäteten sich. Zur Mittagszeit soll sich die Lage aber wieder normalisiert haben, berichtet der "Tagesspiegel" unter Berufung auf Tolksdorf.

Eine Meldung von Montagnachmittag über Drohnen über dem Flughafengelände Tegel konnte Tolksdorf auf rbb|24-Anfrage nicht bestätigen. Der Chefredakteur der "Bild"-Zeitung, Julian Reichelt, hatte via Twitter über Flugausfälle deswegen berichtet . Tolksdorf sagte dazu: "Wir haben keine Einschränkungen und hatten auch keine." Ein Pilot habe ein drohnenähnliches Objekt in Flughafennähe gemeldet, erklärt der Flughafensprecher. Dabei könne es sich aber auch um eine Reflektion gehandelt haben.

In den kurzen Herbstferien konzentriere sich der Ansturm auf die Berliner Flughäfen auf deutlich weniger Tage als etwa während der Sommerferien, sagte Tolksdorf der dpa. Insgesamt rechneten die Airports für die zwei Wochen mit rund 2,2 Millionen Passagieren. Der verkehrsreichste Tag werde für den 18. Oktober erwartet. An diesem Datum stellen sich die Betreiber auf rund 140.000 Reisende in Tegel und Schönefeld ein.

Mit den Protestaktionen der Klimabewegung Extinction Rebellion hatten die Verzögerungen und Ausfälle ersten Erkenntnissen zufolge nichts zu tun. Am Mittag waren zunächst keine Aktionen am Flughafen bekannt, sagte der Sprecher der dpa. Wie rbb88.8 berichtet, wurden Busse der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) mit dem Ziel Tegel am Montagmorgen von Polizisten kontrolliert, um eine mögliche Blockade zu verhindern.

Die Aktivistengruppe hatte am frühen Montagmorgen in Berlin mit zahlreichen Protestaktionen an verschiedenen Verkehrsknotenpunkten begonnen. Unter anderem blockierten etwa Tausend Menschen den Kreisverkehr am Großen Stern in Tiergarten sowie den Potsdamer Platz in Mitte. Die Aktivistin Lu Yen Roloff hatte im rbb-Interview offen gelassen, ob im Laufe der Woche auch die Flughäfen blockiert werden.