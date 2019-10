Bild: imago images/Emmanuele Contini

Polizei befürchtet Tegel-Blockade - Fridays for Future verstärkt Extinction Rebellion-Proteste

11.10.19 | 06:06 Uhr

Am Freitag fallen die Aktionen von Extinction Rebellion und die wöchentlichen Proteste von Fridays for Future zusammen. In Berlin sind mehrere Demonstrationen angemeldet. Zudem kann es zu spontanen Blockaden kommen. Ein Ziel könnte der Flughafen Tegel sein.

Am Freitag bekommen die Aktivisten von Extinction Rebellion Unterstützung bei ihren Demonstrationen in Berlin für einen besseren Klimaschutz von der jungen Bewegung Fridays for Future. Für den Vormittag sind mehrere Proteste von Schülern und Schülerinnen angekündigt - trotz der Herbstferien in Berlin und Brandenburg. Unter anderen wollen die Fridays-Aktivisten ab 11 Uhr durch das Regierungsviertel laufen. Zudem sind Aktionen in Gesundbrunnen und eine Fahrraddemonstration in Westkreuz mit jeweils mehr als 100 Teilnehmern angemeldet. Am John-F.-Kennedy-Platz in Schöneberg wollen sich etwa 150 Aktivisten treffen, ebenso am Ostkreuz. Ab 12 Uhr will ein Fridays-Demonstrationszug zum Roten Rathaus ziehen und dort eine Menschenkette bilden. Anschließend geht es weiter zum Invalidenpark.

Angekettet an Marschallbrücke

Die Bewegung Extinction Rebellion demonstriert dagegen seit Montag ununterbrochen in der Hauptstadt. Seit Mittwoch haben die Klimaaktivisten unter anderem die Marschallbrücke im Regierungsviertel besetzt. Acht Menschen haben sich dort festgekettet und blockieren den Straßenverkehr. Vor dem Kanzleramt wurde ein Klimacamp aufgebaut.

Am voraussichtlich letzten Tag des selbsternannten zivilen Ungehorsams durch Extinction Rebellion befürchtet die Polizei möglicherweise eine Blockade der Zufahrt zum Flughafen Tegel. Bisher hat die Bewegung spontan agiert und den Verkehr an wichtigen öffentlichen Plätze in Berlin mit Sitzblockaden zum Erliegen gebracht - etwa am Großen Stern, dem Potsdamer Platz und der Jannowitzbrücke. Am Freitag könnten die Blockaden enden. Die bisher friedlich verlaufenden Proteste wurden an vielen Orten von Polizeikräften beendet. Die Beamten lösten Sitzstreiks auf und trugen Demonstranten weg. Am Donnerstag hatten sich Aktivisten auch am Bundesumweltministerium und der CDU-Parteizentrale festgeklebt. Sie konnten unverletzt entfernt werden.

Wie "Extinction Rebellion" Berlin blockiert

Bild: dpa/C. Soeder Sie blockieren die Berliner Mühlendammbrücke und ketten sich fest: Aktivisten der Bewegung "Extinction Rebellion" besetzen seit Montag verschiedene Hauptverkehrsstraßen und mehrere Brücken in der Hauptstadt.

Bild: dpa/P. Zinken Für eine ihrer Protestaktionen haben sich die Klimaaktivisten die Marschallbrücke in Berlin-Mitte ausgesucht. Sie liegt mitten im Regierungsviertel.

Bild: dpa/M. Sohn "Extinction Rebellion" fordert von der Bundesregierung unter anderem mehr Einsatz beim Klimaschutz. Dafür haben die Aktivisten ein symbolisch ein vermülltes Meer aufgebaut.

Bild: dpa/P. Zinken Auch nachts setzen die Demonstranten ihre Aktionen fort - trotz Temperaturen kurz vor dem Gefrierpunkt.



Bild: dpa/C. Gateau Ihren friedlichen Protest setzen die Demonstranten auch bei nass-kaltem Berliner Oktoberwetter fort. Mit Rettungsfolien schützen sie sich vor dem Wetter.

Bild: dpa/P. Zinken Wie Hiobsboten schwenken die Aktivisten die Fahnen der "Extinction Rebellion"-Bewegung. Der Kreis soll die Erde darstellen, das Kreuz eine Sanduhr - sinnbildlich: Der Erde läuft die Zeit davon.

Bild: dpa/P. Zinken Am Montag besetzen Dutzende Menschen den Potsdamer Platz.

Bild: dpa/P. Zinken) Die Polizei versuchte vergeblich, das temporäre Protestcamp zu räumen.

Bild: dpa/P. Zinken Obwohl sich viele Demonstranten friedlich wegtragen lassen, ...

Bild: dpa/C. Gateau ... müssen die Beamten den Platz nach mehreren Stunden den Aktivisten, die in der Überzahl sind, überlassen.

Bild: dpa/C. Gateau Die Protestaktionen begannen am Montagmorgen mit der Besetzung des Großen Sterns im Berliner Tiergarten. Der Kreisverkehr ist eine der Hauptadern der Stadt.

Bild: dpa/C. Koall Die selbsternannten Klimaschützer brachten den Verkehr zum Erliegen und blockierten die Zufahrten zur Siegessäule.

Bild: dpa/P. Zinken Unter anderem mit Menschenketten konnten die Demonstranten die Blockade am Großen Stern bis zum Mittwochvormittag halten.

Bild: dpa/A. Riedl Unterstützung erhalten die Berliner "Extinction Rebellion" auch aus anderen Ländern. Aus Schweden, der Heimat von "Fridays For Future"-Initiatorin Greta Thunberg, kamen Sympathisanten nach Berlin gereist.

Bild: dpa/P. Zinken Wer sein Protestschild zu Hause vergessen hat, kann sich im Materialzelt von "Extinction Rebellion" bedienen.

Bild: dpa/A. Riedl Die Aktionen dienen dazu, die Bundesregierung zu zwingen, eine Bürgerversammlung zum Thema Klimaschutz einzuberufen.

Bild: dpa/A. Riedl Seit dem Wochenende haben Demonstranten daher auf der Wiese vor dem Reichstag ein sogenanntes "Klimacamp" bezogen. Die Umweltschützer bieten dort Workshops und Arbeitsgruppen an. | Zum Artikel

