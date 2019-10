Friedrichstraße wird am Wochenende teilweise autofrei

Die Berliner Friedrichstraße wird am Wochenende teilweise autofrei. Der Abschnitt zwischen Französischer Straße und Mohrenstraße ist bereits seit Freitagnachmittag für den Autoverkehr gesperrt. Stattdessen sollen Fußgänger Platz zum Flanieren bekommen. Das verspricht zumindest das Motto "Friedrich, the Flâneur".

In der Nacht zum Montag wird die Sperrung wieder aufgehoben. Im Dezember vergangenen Jahres war die Straße bereits einmal für zwei Stunden gesperrt worden.

Damit sich für die Fußgänger der Besuch der zwischenzeitlichen Flaniermeile auch lohnt, sind unter anderem Modeschauen, Foodtrucks und Musik angekündigt. Außerdem sollen die Geschäfte am Sonntag von 13:00 bis 20:00 Uhr geöffnet sein.

Der Bezirk Mitte sowie der Senat sehen in dem Experiment einen Ausgangspunkt für weitergehende Lösungen für die Friedrichstraße und einen Schritt in Richtung autofreie Stadt und sauberere Luft. Außerdem gibt es die Hoffnung, den Handel in der zuletzt kriselnden Einkaufsmeile anzukurbeln.