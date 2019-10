Die Europäische Gottesanbeterin siedelt sich immer häufiger auch in Brandenburg an. Das belegen Daten des Potsdamer Naturkundemuseums und des Landesamtes für Umwelt. Wärme und Trockenheit der beiden letzten Jahre begünstigten die Ausbreitung der normalerweise vor allem im Mittelmeerraum verbreiteten Fangschrecke, so das Naturkundemuseum Potsdam in einer Pressemeldung.

Die Gottesanbeterin (Mantis religiosa) ist im Mittelmeerraum verbreitet und besiedelt warme Gebiete in ganz Afrika, Europa und in weiten Teilen Asiens. Nördlich der Alpen kam das Insekt in Deutschland lange Zeit nur sehr lokal in wärmeren Gegenden in Südwestdeutschland vor. Erstmals wurde die Gottesanbeterin 2007 in Brandenburg entdeckt. Durch den Klimawandel können sich die Tiere auch in nördlicheren Breiten ansiedeln.

Das Potsdamer Naturkundemuseum und die Mantidenfreunde (Gottesanbeterinnen) Berlin-Brandenburg haben 2016 das "Citizen Science-Projekt" gestartet, in dem Bürger ihre Funde dieser Insekten melden sollen. Die Angaben würden helfen, die Ausbreitung der Art zu verfolgen und Karten zu erstellen, hieß es. Bislang gingen über 700 Meldungen ein.

Die Gottesanbeterin ist eine besonders geschützte Art, die weder gestört noch gefangen werden darf.