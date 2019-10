Wilke-Wurst ging an rund 20 Handelsketten in Brandenburg

Die mit Bakterien belastete Wurst des hessischen Herstellers Wilke ist auch an rund 20 Handelsketten in Brandenburg gegangen. Das teilte das zuständige Landesamt mit. Aber auch Kantinen oder Caterer sind betroffen, so zum Beispiel in Ostprignitz-Ruppin.