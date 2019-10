Ein am Wochenende am Brüssower See (Uckermark) tot aufgefundener Mann ist bislang nicht identifiziert. Die Polizei geht aber hinsichtlich der Todesursache derzeit nicht von einem Verbrechen aus. "Wir konnten keine Anzeichen von äußerlicher Gewalteinwirkung feststellen", sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Brandenburg Ost am Montag. "Wir gehen zurzeit von einem natürlichen Tod aus."