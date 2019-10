dpa/Schulze Audio: Inforadio | 07.10.2019 | Interview mit Escortdame Victoria | Bild: dpa/Schulze

Interview | Arbeit als Escort - "Wir möchten uns nicht als 'Nutte' outen"

04.10.19 | 20:00 Uhr

Victoria* arbeitet seit Jahren als Escort. Für ihren Job schlüpft sie in eine andere Rolle und trifft sich mit meist älteren Männern in Luxusrestaurants, Opernhäusern und Fünfsternehotels zum Sex. Aus ihrem Doppelleben möchte sie ungern aussteigen.



rbb: Victoria, wie sieht ein typischer Einsatz als Escort aus? Victoria*: Es gibt eine lange Vorarbeit. Man fängt an, sich zu stylen, muss ordentlich rasiert sein, glatte Haut haben, gut riechen von oben bis unten. Die Grundsubstanz – also mein Körper – soll quasi perfekt sein. Meistens sind die Dates zwei bis drei Stunden, und vorher brauche ich ein bis zwei Stunden, um mich fertig zu machen. Dann ziehe ich mir etwas Schickes an, parfümiere und schminke mich gut, sodass ich nicht wirklich wie eine Prostituierte aussehe. Ich versuche, relativ dezent zu sein, edel zu wirken. Und ja, dann fährt man im Taxi zum Termin.

Das ist wie ein Auftritt, für den Sie sich schön zurechtmachen? Ja, das ist 'ne Performance. Absolut. Ist das nur aufs Äußerliche bezogen, oder werden Sie durch das Zurechtmachen auch ein bisschen ein anderer Mensch? Das ist fast wie ein Ritual. Das machen vielleicht auch Schauspieler, wenn sie in der Maske sitzen: Man wird jemand anderes. Ich hatte am Anfang starke Probleme mit diesem Job. Dann hatte ich diesen Gedanken: Ich werde jetzt zu jemand anderem, ich performe, ich habe auch einen anderen Namen. Und ab dem Zeitpunkt habe ich das quasi als eine Art Rolle gesehen. Natürlich verhalte ich mich im Date nicht, wie ich mich mit einem normalen Mann verhalten würde. Weder sexuell noch im persönlichen Gespräch.

Sie begleiten Männer - wohin? Im besten Fall sind es Opernbesuche. Aber meistens gehen wir tatsächlich ins Hotel, in schöne Fünfsternehotels. Darunter habe ich irgendwann nicht mehr gearbeitet, weil ich das persönlich als Bonus dieses Jobs empfunden habe. Im Fünfsternehotel ist auch ein anderes Klientel als in einem Dreisternehotel. Die meisten Agenturen, die höherpreisig arbeiten, haben dieses Klientel. Escort-Agenturen vermitteln zwischen Ihnen, den Escorts, und den Kunden, die Sie buchen. Ist das jedesmal eine Überraschung, auf wen Sie da treffen? Wie sieht er aus, wie ist er drauf? Es gibt Stammkunden, aber meistens ist es jemand Neues. Man muss auch fähig sein, sich darauf einzustellen. Diese "Ability" entwickelt man auch. Der Job ist "Learning By Doing". Es erzählt einem keiner, wie's wirklich geht. Es ist kein Ausbildungsberuf. Nein. Es sind Mechanismen, die man sich so aneignet. Also blitzschnell jemanden erfassen, gleichzeitig freundlich und offen auf denjenigen wirken, damit er nicht gleich denkt: Ich gefalle ihr nicht. Diesen Punkt sollte man auch immer bedenken, wenn man gut sein will: Die meisten Herren sind nicht mehr attraktiv. Sie sind meist älter, arbeiten viel und haben keine Zeit, sich ständig fit zu halten. Das machen die wenigsten Menschen, wenn sie älter werden. Und diese Herren geben mir relativ viel Geld. Es geht eher sekundär um Sex. Er soll denken, dass du ihn sexy findest und ihn begehrst. Das ist fast schon sozialtherapeutische Arbeit: Leuten das Gefühl zu geben, dass sie toll sind, dass sie sexy sind, dass sie gut im Bett sind. Auch wenn sie sonst was 'nen gesellschaftlichen Status haben: Das ist immer noch sehr wichtig für sie.

Geht es wirklich vor allem um die Begegnung oder ums Bett? Männer, die ausschließlich Sex haben wollen, gehen in Bordelle. Im Escort-Bereich hat man länger Zeit. Insofern ist es halt dieses Begehrtwerden, sich Kennenlernen, das ist sehr sensitiv. Man riecht sich, schaut sich in die Augen, findet sich sympathisch. Man ist gespannt. Er macht sich vielleicht Gedanken. Was hat sie drunter an? Ich mache vielleicht auch mal 'ne Anspielung oder sage: Oh, ich habe mein Höschen vergessen. Da geht schon das Kopfkino beim Dinner los. Das gehört halt dazu. Erotik, nicht purer Sex. Dennoch ist es in Deutschland zwingend so, dass Sie auch als Escort unter das Prostituiertenschutzgesetz fallen. Sie brauchen einen Prostituierten-Ausweis, den Sie immer mit sich führen müssen, falls Sie kontrolliert werden. Ich weiß, dass Ihnen und Kolleginnen das sehr aufstößt. Warum? Das große Problem für die meisten Escorts ist, dass wir das nebenberuflich machen. Wir sitzen nicht die ganze Zeit im Bordell und warten. Es passiert in den Abendstunden. Wir haben meist noch ein reales Leben, einen Hauptjob, eventuell auch eine Familie, Kinder. Wir führen eine Art Doppelleben und möchten uns dann nicht unbedingt als "Nutte" outen. Für mich persönlich ist das ganze Spiel drumherum auch etwas anderes, als ausschließlich Prostituierte zu sein.

Sie fühlen sich in einen Topf geworfen mit der ganzen Branche, die auch viel Schatten hat. Sie sehen sich nicht im Schattengewerbe, sondern eigentlich auf der lichteren Seite. Die Unternehmen, für die Sie arbeiten, arbeiten auf Rechnung, mit Steuernummer. Fühlen Sie sich dadurch entwertet? Absolut. Aber ich finde auch, dass Frauen, die im Bordell arbeiten, diesen dummen Ausweis nicht mit sich rumtragen müssen. Wenn wir erwischt werden ohne diesen Ausweis, dann haben wir ein Problem. Es kostet relativ viel Strafe. Das ist eine Frechheit. Auch wenn wir den Ausweis in der hintersten Schublade zuhause verstecken, wird ihn irgendjemand finden. Dann kann ein ganzes Leben zerbrechen. Und davor habe ich Angst. Ihre Familie weiß nicht, dass Sie das machen? Am Anfang habe ich es einigen Menschen erzählt, von denen ich dachte, sie seien sehr gute Freunde. Sie haben sich direkt von mir abgewendet. Mir hat auch keiner zugehört, als ich gesagt habe, dass ich nicht 20 Männer am Tag bediene, sondern mich in Hotels oder in guten Restaurants aufhalte. Das will keiner hören. Menschen sehen nur: Sex, die nimmt Geld, das ist noch schlimmer als eine Schlampe. Wenn eine Frau nach außen zeigt, dass sie ein sexuelles Wesen ist, sind wir per se immer sehr gelabelt in einer negativen Art und Weise. Ich möchte auch nicht das Bild zerstören, das die Familie von mir hat. Dieser Begriff Prostituierte ist so stark, dass du nicht mehr mit mir sprechen könntest, ohne die ganze Zeit dieses Ding im Kopf zu haben. Also bin ich dann ausschließlich, glaube ich, die Prostituierte, sobald ich mich oute. Auch wenn's Bekannte sind oder Freunde.

Sie haben ein Buch geschrieben über die Arbeit als Escort. Es wird wahrscheinlich im Dezember veröffentlicht. Ich habe dieses Buch geschrieben, um den Menschen mal zu präsentieren, wie ein Leben eines Escorts aussieht. Es gibt mittlerweile ja ganz tolle Serien, irgendwie, die halt auch sehr fiktiv sind. Ich habe das Doppelleben thematisiert, wie man in die Rolle schlüpft, auch im Privatleben damit umgeht. Wenn man einen Mann kennenlernt, wird man auch emotional hin und her geschleudert. Weil man doch irgendwie Gefühle hat als Mensch. Deswegen hab ich dieses Buch geschrieben und fünf Jahre meines Lebens dargestellt. Wie ich von einer billigen Agentur zu ganz teuren gekommen bin. Wo ich dann nach Paris geflogen bin, für Wochenenden, nach London. Viele Promis, viele Politiker getroffen habe. Das ist wie bei jeder Karriere. Ich habe mich von ganz unten relativ weit hochgearbeitet. Bis ich dann zu alt für dieses richtig teure Segment war. Mit 30 ist man da raus. Ich hatte Zeiten, da hab ich für zwei Stunden tausend Euro genommen. Und das zahlen die Männer für die jungen Frauen. Dennoch habe ich bei Ihnen herausgehört, dass es schon ein aufregendes, sicherlich manchmal anstrengendes, aber auch ein tolles Leben ist. Das ist irgendwie ein Teil dieses Jobs, dass du halt nicht ständig, aber häufig, auf ganz tolle Menschen triffst. Sehr gute Gespräche hast, zu guten Dinners eingeladen wirst, in den teuersten Restaurants dinierst, in den teuersten Hotels schläfst. Du kannst so eine Art Luxusleben leben, man verdient auch nicht schlecht. Dieser Job hat so viele gute positive Aspekte, dass es schwierig ist, auszusteigen.

Mit Victoria* (die nicht wirklich so heißt) sprach Sylvia Tiegs für Inforadio. Dieser Text ist eine gekürzte und redigierte Version. Den Originalbeitrag können Sie mit Klick auf das Audiosymbol im Header des Artikels nachhören.