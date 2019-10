Stephan Berlin Donnerstag, 31.10.2019 | 17:29 Uhr

Der Mann hatte einen epileptischen Anfall. Dadurch drückte er das Gaspedal durch. Was soll da also Tempo 30 nutzen? Es hilft nicht bei krankheitsbedingten Unfällen. So wie es auch nichts nutzt SUV in der Stadt zu verbieten.

Vielleicht sollte man über eine Art Leitplanke an Haltestellen nachdenken, mit Schiebetüren, die sich öffnen wenn ein Bus oder eine Tram kommt, oder über Sicherheitsysteme, die Autos übernehmen, wenn der Fahrer seine Fahrhaltung atypisch verlässt. Tempo 30 ist in meinen Augen eine Alibihandlung, da er bundesweit ein Thema war. Es zeigt den Angehörigen der Opfern nicht, dass sie sicherer an Haltestellen sein werden.

Ich hoffe, dass diese Massnahme nur ein erster Schritt sein soll.