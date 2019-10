rbb: Herr Hurrelmann, nach einem Jahr "Fridays for Future": Ist diese doch sehr erstaunliche Mobilisierung auch von ganz jungen Deutschen, zum Teil im Teenageralter oder noch darunter, stellvertretend für eine neue, politische Generation? Oder ist das eine Ausnahme?

Klaus Hurrelmann: Nein, das ist wirklich ein sehr starkes Phänomen. Es betrifft auf keinen Fall die große Mehrheit der jungen Leute, aber die, die aktiv sind, sind derartig intensiv beschäftigt mit dem Ausdruck ihrer Aktivitäten und auch mit den Inhalten, mit denen sie sich beschäftigen, dass das wirklich ungeheuer ausstrahlt. Und das Faszinierende daran ist: Das sind junge Leute, überwiegend unter 20-Jährige, die das Ganze initiiert haben. Einige über 20-Jährige, Studierende sind etwas später dazugekommen - aber die eigentliche Bewegung ist tatsächlich von Schülerinnen und Schülern aufgebaut worden. Das hatten wir in dieser Form noch nie.

Wo kommt das her?

Wir können in den Shell-Jugendstudien [shell.de] schon seit rund zehn Jahren sehen, dass die jüngste Generation - also in der Studie die Zwölf- bis 20 Jährigen - wieder stärker für Politik interessiert. Das hängt zusammen mit der wirtschaftlichen Konjunktur. Eine junge Generation wird, vereinfacht gesagt, dann unpolitisch, wenn sie sich um ihre eigene Laufbahn kümmern muss, wenn sie sehen muss, welchen Bildungsabschluss sie schafft, ob sie überhaupt in Ausbildung und Beruf hineinkommt. Das ist zuletzt zu sehen bei den heute über 20-Jährigen: Die sind in einer schwierigen Zeit groß geworden - und das steckt ihnen noch heute in den Kleidern.

Die unter 20-Jährigen sind dagegen groß geworden in Zeiten, wo sie als Signal bekommen haben: Ihr müsst Euch keine Sorgen machen. Die Unternehmen stehen zum Teil ja schon bei Schulabschluss Schlange und bemühen sich darum, dass junge Leute als Praktikanten oder Auszubildende zu ihnen kommen. Das hat diese jungen Leute offensichtlich politisch gemacht. Dies ist die einzige große Erklärungslinie, die wir finden können. Und so haben wir heute seit langer Zeit mal wieder eine junge Generation, wo eine kleine Minderheit sehr intensiv politisch tätig ist - und sich in diesem Falle eben das Umweltthema gegriffen hat.

Das konnten wir auch aus den Shell-Jugendstudien ablesen: dass Umweltschutz, Klimawandel in der Priorität immer weiter nach oben wandert bei den Sorgen oder Ängsten, die die jungen Leute haben. Diese Themen haben Terrorgefahr, Krieg in Europa oder auch Ungerechtigkeit hinter sich gelassen.