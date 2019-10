Das Landeskriminalamt Berlin hat bei der Durchsuchung mehrerer Wohnungen und Geschäftsräume in Berlin und Brandenburg einen Mann wegen Verdachts des schweren Betrugs festgenommen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 67-Jährigen vor, dringend tatverdächtig im mehreren Fällen von Kunstbetrug zu sein, wie eine Polizeisprecherin rbb|24 am Freitag sagte.

So habe der 67-Jährige unter anderem Gemälde verkauft, dafür Zahlungen erhalten – die Käufer hätten jedoch nie die versprochenen hochwertigen Kunstwerke bekommen. Dabei sei ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. "Es ist sicherlich keine Kunst, die sie und ich zu Hause hängen haben", sagte die Polizeisprecherin. Einsatzkräfte durchsuchten fünf Privat- und Geschäftsadressen in Berlin und zwei in Brandenburg. Dabei pfändeten Beamte Vermögenswerte des mutmaßlichen Betrügers, so die Polizeisprecherin weiter.