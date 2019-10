In einer Villa in Berlin-Dahlem wurde gleich viermal eingebrochen, die Beute hatte einen Wert von mehr als einer halben Million Euro. Nun hat einer der mutmaßlichen Täter gestanden. Fünf Monate nach seiner Festnahme gab ein 34-Jähriger vor dem Berliner Landgericht zu, an den Taten in der Zeit von Dezember 2018 bis Mai 2019 beteiligt gewesen zu sein.

Ein Komplize habe den Tipp bekommen, dass in der Villa "viel zu holen" sei, erklärte der Angeklagte am Mittwoch zu Prozessbeginn. Aus dem Verkauf eines Teils der Beute habe er 7.000 Euro erhalten.