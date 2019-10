7 Jahre und 9 Monate soll der frühere NPD-Stadtverordnete Maik Schneider in Haft. Er soll im August 2015 mit Komplizen eine Sporthalle in Nauen angezündet haben, damit dort keine Flüchtlinge einziehen.

Der frühere NPD-Politiker Maik Schneider muss 7 Jahre und 9 Monate in Haft. Das entschied das Potsdamer Landgericht am Mittwoch im Revisionsprozess.



Schneider wurde vorgeworfen, im August 2015 eine Sporthalle in Nauen im Kreis Havelland angezündet zu haben, in der Flüchtlinge untergebracht werden sollten. Die Staatsanwaltschaft hatte acht Jahre und drei Monate Haft gefordert. Die Verteidigung plädierte dagegen auf Freispruch.