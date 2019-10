Mord an Georgier in Berlin-Moabit

Im Fall des Mordes an einem Georgier in Berlin gibt es offenbar weitere Hinweise auf eine Beteiligung Russlands. Einem Zeitungsbericht zufolge sollen russische Diplomaten den mutmaßlichen Mörder kurz nach der Tat im Gefängnis besucht haben.

Nach dem Mord an einem Georgier in Berlin-Moabit im August sind offenbar neue Indizien aufgetaucht, die darauf hindeuten, dass der russische Geheimdienst in die Tat verwickelt ist. Nach einem Bericht der Wochenzeitung "Die Zeit" [zeit.de, €] wurde der mutmaßliche Mörder kurz nach der Tat von zwei russischen Diplomaten im Gefängnis besucht. Die beiden Russen sollen sich ausführlich mit dem Verdächtigen unterhalten haben. Das Gespräch fand auf Russisch und ohne Aufsicht statt. Nach dem Übereinkommen über diplomatische Beziehungen ist diese Betreuung erlaubt. Eine so schnelle und intensive Reaktion gilt aber als ungewöhnlich.