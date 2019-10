57 Mordfälle in Berlin derzeit unaufgeklärt

In Berlin suchen Ermittler zum Teil bereits seit 50 Jahren Spuren zu Mördern in ungeklärten Fällen. Wie die Senatsverwaltung für Inneres am Mittwoch auf eine parlamentarische Anfrage des FDP-Abgeordneten Marcel Luthe mitteilte, soll es zum Stichtag 17. September 2019 insgesamt 57 Morde gegeben haben, die noch nicht vollständig aufgeklärt worden sind. Die ältesten Fälle stammen demnach aus dem Jahr 1968. Da Mord nicht verjähre, würden die Ermittlungen nicht eingestellt.