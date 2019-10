Lange Staus wegen Bauarbeiten an Rudolf-Wissell-Brücke

Staus und lange Wartezeiten auf der A100 - darauf müssen sich Autofahrer in den nächsten zehn Tagen wohl einstellen. Denn wegen Bauarbeiten an der Rudolf-Wissell-Brücke sind in Richtung Norden seit Dienstag nur zwei von drei Fahrstreifen frei.