Nach drei Tagen allein im Wald ist am Montagabend in Niedergörsdorf (Teltow-Fläming) ein vermisster Senior wieder aufgetaucht.



Der 85-Jährige war am Freitag am Schiessplatzgelände "Altes Lager" Pilze sammeln gegangen und hatte sich verirrt. Daraufhin startete die Polizei eine weitläuflige Suchaktion mit Hubschraubern und Fährtenhunden, allerdings ohne Erfolg. Der Mann irrte drei Tage lang alleine durch die Kiefernwälder, berichtet die Polizei.



Am Montagabend war ein Arbeiter in den Wald gekommen, um Wege herzurichten. Dabei fand er den Verirrten. Er kam zur Untersuchung vorsorglich in ein Krankenhaus.