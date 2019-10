Anwohner eines Wohnhauses in Berlin-Marzahn haben am Dienstag im Keller einen verdächtigen Gegenstand entdeckt. In den Parsteiner Ring dazu gerufene Spezialisten des Landeskriminalamts haben ihn später zur Untersuchung mitgenommen, teilte die Polizei via Twitter mit. Der Gegenstand sei ungefährlich, teilte die Polizei am Nachmittag mit, er sollte aber einen explosiven Eindruck erwecken.