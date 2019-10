In Berlin-Britz hat am Montagabend ein Mann mit einer Schreckschusspistole um sich geschossen. Wie die Polizei mitteilte, wurde bei dem Vorfall niemand verletzt.



Der Mann habe an den U-Bahnhöfen Parchimer Allee und Grenzallee mehrmals in die Luft und auf den Boden geschossen. Dann sei er in einen Zug der Linie U7 gestiegen und bis zum U-Bahnhof Grenzallee gefahren. Auch in einer U-Bahn soll er Schüsse aus der Waffe abgegeben haben. Darauf habe der Mann den Zug verlassen und erneut mehrmals geschossen.