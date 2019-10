Zwei Tage nach dem tödlichen Unglück auf einem Fahrgeschäft des Potsdamer Oktoberfestes prüft die Staatsanwaltschaft mögliche Fehler bei der Bedienung des Karussells "PlayBall".

Ermittelt wird gegen eine Mitarbeiterin, die das Schaltpult bedient hat, sagte eine Sprecherin der Behörde am Dienstag. Am Sonntag war eine 29 Jahre alte Mitarbeiterin mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. Sie stand auf einer Plattform mit Gondeln, die sich drehte. Der genaue Ablauf des Vorfalls ist noch unklar. Ihre Verletzungen waren allerdings so schwer, dass die Frau noch am Unfallort starb.